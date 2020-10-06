Лекції у вишах — онлайн, а от студентські гуртожитки — працюють у звичайному режимі

Через сплеск коронавірусу в університетах — молодь і не думає роз’їжджатися по домівках. Чи безпечно зараз студентам жити гуртом та що робить керівництво навчальних закладів, аби попереди ймовірний спалах хвороби — дивіться у наступному матеріалі!

“Увага! Вхід тільки за наявності масок та рукавичок”. Це обов’язкова вимога, аби потрапити до гуртожитку Дніпровської політехніки. На вході — вже звична перевірка температури.



Пан Володимир віднедавна не тільки охороняє гуртожиток, а й здоров’я його мешканців. Щоразу міряє усім температуру, за необхідності видає маску та нагадує студентам — дезінфікувати руки.

На усіх поверхах встановлені дезінфектори. Подекуди вздовж коридорів є навіть розмітка, аби пожильцІ зберігали дистанцію. Наче, все за рекомендаціями міністерства охорони здоров’я. Але, недоліки ми таки знайшли. На кухні — немає гарячої води.

Втім в адміністрації гуртожитку кажуть, це проблема дефіциту бойлерів. Вони є, але не на усіх поверхах. Тим часом, студенти налаштовані оптимістично. Микита навчається на першому курсі. Пандемія хлопця не лякає. Головне,каже, дотримуватися усіх санітарних правил.

А якщо з’являться, то керівництво вишу діятиме згідно з протоколом.

А от і ізолятори, в які за потреби поселять захворілих студентів. Дві кімнати на чотири особи. Для них відокремлена одна раковина. А от вбиральна спільна з усіма на поверсі. А це вже один з гуртожитків від аграрно-економічного університету. На вході — перевірка температури, вхід у масках. Студенти переконують — заходів безпеки тут і справді дотримуються. І вони з розумінням ставляться до таких вимог.

А ось власне і “Бджілка Мая” – прибиральниця гуртожитку. Пані Марія каже — працює як завжди. В часи коли пандемії не було, все одно прибирала регулярно та максимально якісно.

В цілому, керівництво закладу намагається робити все, аби тримати епідситуацію під контролем. Втім, у випадку, якщо студенти почнуть хворіти, готові навіть до кардинальних заходів.

У критичному ж випадку – цей університет зможе перейти на дистанційну форму навчання та зачинити усі п’ять гуртожитків на півтори тисячі людей.