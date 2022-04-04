Лікарні та аптеки Дніпропетровщини забезпечені основними медикаментами.

Медичні заклади та аптеки регіону забезпечені основними ліками. В області уклали угоди на закупівлю препаратів, аби й далі поповнювати запас. Про це під час брифінгу розповіла радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Будяк.

«Ситуація з ліками в області за останній тиждень значно покращилася. Медзаклади, які надають стаціонарну допомогу, отримали гуманітарні вантажі від Міністерства охорони здоров’я, ВООЗ, країн-партнерів», – зазначила Наталія Будяк.

Вона додала, що обласний департамент охорони здоров’я уклав угоди на закупівлю ліків для Дніпропетровщини на більш ніж 120 млн грн. Медикаменти вже почали надходити до регіону. Лікарні забезпечені препаратами та обладнанням. А ще отримали станції супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX.

Аптечні мережі забезпечені основними ліками. Постачальники змогли доставити інсуліни, препарати замісної терапії при захворюваннях щитоподібної залози, протисудомні, гіпотензивні.

За державною програмою «Доступні ліки» мешканці можуть як і раніше отримати необхідні препарати в аптеках. Безоплатно або з невеликою доплатою. Потрібен лише рецепт – електронний або паперовий.

Наталія Будяк попросила мешканців Дніпропетровщини ставитися до придбання ліків виважено та не купувати зайве.