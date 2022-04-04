Мешканцям Дніпропетровщини нагадали про поводження з підозрілими вибухонебезпечними предметами.

З початку року надзвичайники знешкодили на території області 40 вибухонебезпечних предметів.

“Вибухонебезпечні предмети знаходимо переважно на території Кам’янскього, Криворізького, Нікопольського районів. Там, де велися запеклі бої у Другу світову,” – зазначила пресофіцер Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. – На щастя, нині нога окупанта не ступала на територію області. Тому випадків замінування під час цієї війни не виявили.

Вона наголосила: якщо знайшли предмет, схожий на вибухівку, необхідно дотримуватися правил безпеки. Це допоможе зберегти здоров’я та життя.