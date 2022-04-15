Mіські новини Новини На базі благодійного фонду “Взаємодія Дніпра” організували волонтерський штаб 15.04.2022 6:18 Гуманітарну допомогу для військових та переселенців збирають у волонтерському штабі. Його організували на базі благодійного фонду “Взаємодія Дніпра”. Центр вже допоміг тисячам людей Продовжити читання Уперед За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – звернення Президента Володимира ЗеленськогоНазад Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Корисна інформація в одному місці: у Дніпрі створили єдину платформу для вимушених переселенців 15.04.2022 11:19 Mіські новини Новини До Дніпра прибула гумантірана допомога з США 15.04.2022 7:25 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 15.04.2022 7:13 Новини Новини України За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – звернення Президента Володимира Зеленського 15.04.2022 0:04 Mіські новини Новини У Дніпрі перебуває міжнародна команда волонтерів. Гість студії – представниця Людмила Іваненко 14.04.2022 21:25 Mіські новини Новини Небайдужі дніпряни організували тимчасовий шелтер 14.04.2022 20:15