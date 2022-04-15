У 2022-му на Дніпропетровщині видали майже 1,7 тис «пакунків малюка»

15.04.2022 14:00

Із початку року понад 1,7 тис матусь Дніпропетровщини отримали «пакунки малюка». Там – найнеобхідніше для новонароджених. Зокрема, одяг та ковдри, іграшки й пелюшки. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«Дніпропетровщина на 100% забезпечена фінансуванням на держдопомогу. З початку 2022 року 1678 матусям видали «пакунки малюка». Ще 2,5 тис родин отримали замість бебі-боксів  грошову  компенсацію», –  сказала заступниця начальника управління департаменту соціального захисту населення ДніпроОВА Олександра Довидовська. 

Розмір такої разової допомоги – 6,3 тис грн, додала Олександра Довидовська. Кошти  надходять на банківську картку. Під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення їх можна витратити на будь-які потреби. Зокрема,  їжу, медикаменти, пальне, дитячі товари.

Щоб отримати компенсацію, новоспеченим батькам слід звернутися до місцевих управлінь соцзахисту населення.

 

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