Коворкінг, майстерня, бібліотека: у Дніпрі працює соціальний хаб для переселенців

У Дніпрі для переселенців організували тимчасовий соціальний хаб. Там є коврокінг, дитячий куточок, лекторій-майстерня, бібліотека, зона відпочинку. Проходять тренінги, майстер-класи та воркшопи. Все – безкоштовно. Про це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«У дніпровських закладах позашкільної освіти заняття проходять і онлайн, і наживо. Вихованцям прищеплюють любов до української культури та народних традицій. Діти виготовляють обереги для наших захисників. Уже передали військовим понад 2 тисячі браслетів, ляльок-мотанок, брелоків. А в новоствореному хабі для переселенців організували майстер-класи до Великодня. Там підлітків, які приїхали з інших регіонів, навчають писанкарству», – розповіла директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар‘я Біла.

Для дітей-переселенців віком 6-13 років у хабі – заняття з графіки, живопису, танців, театрального мистецтва.

«До хабу приходять і дорослі. Є робочі зони та кілька комп’ютерів. Поряд – невелика бібліотека. Там книги українською та англійською мовами, – сказав керівник хабу Андрій Палаш. – За два тижні нас відвідали понад 500 переселенців. Працюємо щодня, окрім понеділка, з 11:00 до 17:00. Деталі можна дізнатися за телефоном 099 275 61 24».

Нині у Дніпропетровській області працюють майже 130 закладів позашкільної освіти. Переселенці займаються там безкоштовно.