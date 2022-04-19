Mіські новини Новини Благодійний фонд допомагає переселенцям у Дніпрі 20.04.2022 0:18 Фонд “Хто якщо не ми” допомагає переселенцям у Дніпрі та забезпечує продуктами заклади харчування, які в свою чергу готують обіди військовим. Нещодавно фонд отримав гуманітарну допомогу від друзів з Польщі Продовжити читання Уперед Якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов’язок – допомогти захистити свободу й життя людей – звернення Президента Володимира ЗеленськогоНазад Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.04.2022 20.04.2022 7:34 Новини Новини України Якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов’язок – допомогти захистити свободу й життя людей – звернення Президента Володимира Зеленського 19.04.2022 23:17 Mіські новини Новини Про безпечний рух шляхами області, блокпости та ремонт доріг. Гість студії – Олександр Коломійцев 19.04.2022 20:05 Mіські новини Новини Як діяти у разі хімічної атаки? 19.04.2022 19:23 Mіські новини Новини У Дніпрі ковалі виробляють тактичні ножі для українських захисників 19.04.2022 10:03 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2022 19.04.2022 7:05