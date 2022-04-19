Благодійний фонд допомагає переселенцям у Дніпрі

Фонд “Хто якщо не ми” допомагає переселенцям у Дніпрі та забезпечує продуктами заклади харчування, які в свою чергу готують обіди військовим.

Нещодавно фонд отримав гуманітарну допомогу від друзів з Польщі

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