Якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов’язок – допомогти захистити свободу й життя людей – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Завершується 55-й день нашої оборони від повномасштабної агресії Росії. Зараз на території нашої держави та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.

Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очима всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, те, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.

Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна.

Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв’ю наголошую на простій істині – це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхній, передусім моральний, обов’язок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців.

Якби ми отримали в перший тиждень війни те, що отримуємо зараз, користь для України й для свободи у Європі була б більшою, я впевнений. І якщо ми отримаємо просто зараз те, що в деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це допоможе врятувати життя тисяч, тисяч людей.

Сподіваюся, партнери почують цю тезу і зрозуміють, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців.

Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу.

Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла.

А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження всіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме в будь-якій країні лише одне: однозначний осуд від усіх порядних людей, однозначне небажання співпрацювати.

Ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома.

На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов’язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв’язуватися з Російською Федерацією.

На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів.

Ситуація цілком зрозуміла – українці в усіх регіонах нашої держави підтримують українську національну єдність. Підтримують нашу національну державність.

І я вдячний усім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію. Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми будемо, що більш принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя.

Провів сьогодні нараду з представниками Верховної Ради. Обговорили план парламентської роботи, погодили важливі для держави проекти рішень, які потрібно ухвалити найближчим часом.

Зокрема, депутатам запропоновано підтримати технічне рішення про подовження воєнного стану. Це необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур.

Також обговорили законопроект щодо процедури розміщення потужностей тих підприємств, які були евакуйовані із зони бойових дій. Законопроект зі змінами до Кримінального процесуального кодексу України, які необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Законопроект щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.

Розмова була предметною, і я сподіваюся, що депутати достатньо швидко опрацюють ці законопроекти.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про поточну ситуацію в районах бойових дій і особливо детально – на Донбасі. Подякував за вагому підтримку для України. Скоординували подальші кроки, які необхідні, щоб захистити нашу державу та свободу у Європі. Домовилися про більше постачання важких озброєнь, зокрема бронетехніки.

Також говорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України. Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейській інтеграції. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу.

Дедалі більше і більше глобальних компаній заявляють про зупинку роботи в Росії. Сьогодні до сотень інших таких крупних компаній приєдналася німецька компанія Henkel.

Хочу підкреслити, що це неминуче: будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення й залишити Росію. Зараз російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею і будь-яка підтримка для неї означають співучасть у масових убивствах. Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності й геноцидом.

Перед записом звернення я підписав уже традиційний указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 286 військовослужбовців Збройних Сил України. Із них 229 – це військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь. Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і «Азову», і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям «Правого сектору», і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.

Вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всієї нашої держави й народу України!!

Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну!

Слава Україні!