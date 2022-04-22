Mіські новини Новини Радій Шевченко про роботу центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф 22.04.2022 19:23 Про роботу центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф поговоримо з його очільником Радієм Шевченком Продовжити читання Уперед Школи Дніпропетровщини приймають дітей переселенців без виключення та довгих процедурНазад На Дніпропетровщині під час Великодніх богослужінь кількість поліцейських збільшать вдічі Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.04.2022 23.04.2022 7:20 Mіські новини Новини Фонд Марії Пінчук “За дітей” надає прихисток мамам із дітьми 23.04.2022 6:56 Mіські новини Новини Майстриня з Дніпра шиє патріотичних голубів миру 23.04.2022 6:38 Mіські новини Новини Волонтерський штаб Дніпра допомагає переселенцям гуманітарною допомогою. 23.04.2022 6:03 Mіські новини Новини Жінки із селища Стара Ігрень печуть пиріжки для поранених бійців 23.04.2022 5:36 Новини Новини України Збройні Сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з нашої національної єдності – звернення Президента Володимира Зеленського 22.04.2022 23:58