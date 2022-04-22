Школи Дніпропетровщини приймають дітей переселенців без виключення та довгих процедур

22.04.2022 13:03

Зараз в області освіту в дистанційному режимі отримують 4602 учні, які були вимушені переїхати з інших регіонів України.

«Кожна дитина має можливість вчитися. Записати малечу до навчального закладу дуже просто: батькам необхідно лише написати заяву на зарахування в ту школу, що знаходиться найближче до їхнього теперішнього місця проживання. Якщо з собою немає документів, дані записують просто зі слів батьків. В навчальних закладах нікому не відмовляють», – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Всього на Дніпропетровщині станом на 22 квітня перебуває трохи більше 37 тисяч дітей різного віку.

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