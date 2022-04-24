У Павлоградському районі ракети агресора зруйнували залізничну інфраструктуру та промислове підприємство

24.04.2022 11:19

Три ворожі ракети вдарили по Павлоградському району. Одна серйозно зруйнувала залізничну інфраструктуру. Інші дві – промислове підприємство. Одна людина загинула. Про це стало відомо на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Один з ударів агресор наніс по залізничній інфраструктурі. Є загиблий – 48-річний чоловік. Для його пошуку залучали кінологів. На місці рятувальники проводили розбір завалів»,розповіла головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. 

Два ракетні удари ворог наніс по промисловому підприємству. На території сталася пожежа. Загоряння вже ліквідовано. Одна виробнича будівля знищена, інша – пошкоджена.

Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Постраждалих та загиблих немає.

 

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