«ТиХто»: перевірити підозрілих людей можна за допомогою спеціального додатку

Мешканці Дніпропетровщини можуть перевіряти людей, які викликають підозру, за допомогою додатку «ТиХто». Можна, зокрема, виявляти диверсантів і терористів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Новітні технології на варті безпеки. Кібервійсько створює нові корисні веб-ресурси. Аби допомогти правоохоронцям, військовим та цивільним людям. Один з таких – додаток «ТиХто», – зазначив заступник голови ДніпроОВА Іван Начовний.

Застосунок «ТиХто» можна використовувати, зокрема, при перевірці підозрілих людей на блокпостах. Або просто на вулиці.

Він допоможе визначити чи справжнє фото в паспорті, чи дійсні документи. Підкаже, якщо людина перебуває у розшуку, реєстрі терористів, базі «Миротворець» або знаходиться під санкціями. Виявить крадену автівку.

Додаток підтягує інформацію із відкритих джерел та реєстрів. Ресурс не містить і не зберігає персональних даних.

Його розробили команди YouControl та Artellence за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України.

Завантажити додаток можна за посиланнями: GooglePlay, AppStore.