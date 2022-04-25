Працює бізнес, транспорт та критична інфраструктура: актуальна ситуація у Нікопольському районі.

25.04.2022 13:01

Ситуація на Нікопольщині контрольована. Подекуди гучно – чути роботу артилерії зі сторони сусідньої Херсонщини. Ворожих військ на території району немає. Продовжують працювати підприємства, магазини, лікарні. Про це розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«На території району бойових дій немає, обстрілів, на щастя, теж не було. Проте ведуться бої на Херсонщині, яка межує з Нікопольським і Криворізьким районами. Тож мешканці чують роботу артилерії», – сказав Євген Євтушенко. 

Він додав – ситуація у районі контрольована. Панічних настроїв у суспільстві немає. У звичному режимі працюють транспорт та заклади критичної інфраструктури. Мешканці з водою, електрикою, газом.

«Дуже вдячний нікопольському бізнесу. Багато великих та малих підприємств відновили роботу. Майже завершена посівна кампанія. Поля максимально засіяні. Усе пройшло добре та спокійно», – розповів очільник Нікопольської РВА.

На Великдень через можливі ворожі провокації у Нікопольському районі заборонили нічні богослужіння та масові зібрання.

«Відзначили Великдень з посмішкою на обличчі та тривогою у серці. Мешканці району із розумінням поставилися до обмежень», – додав Євген Євтушенко.

У Нікопольському районі прийняли майже 6 тис переселенців.

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