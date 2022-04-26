Брати-гітаристи з Дніпра влаштовують прямі ефіри з метою зібрати кошти на армію

26.04.2022 9:27

ідомий український дует RADZ у складі гітаристів Сергія та Дмитра Радзецьких влаштовує прямі ефіри з метою зібрати кошти для Збройних сил України. Музиканти не лишаються осторонь у важкі для країни часи.

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