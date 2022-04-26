Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про “Мрію”
26.04.2022 10:04
Завжди пам’ятати про “Мрію”. Сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про найбільший у світі літак, який знищив російський ворог. Аби нагадати усім про зірку української авіації дівчата місяць вдосконалювали ідею та намалювали 4 тисячі картинок
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