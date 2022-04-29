У Дніпрі створили сайт для підготовки учнів до мультипредметного тесту

29.04.2022 9:47

Національний мультипредметний тест замість ЗНО! Цьогоріч через воєнний стан випускники складатимуть один оптимізований іспит лише з трьох предметів – української мови, історії України та математика. Тест проходитиме в цифровому форматі. У Дніпрі для 11-ти класників створили сайт, на якому викладатимуть відео уроки, які допоможуть підготуватись до екзамену. Більше подробиць про іспит для школярів в умовах війни та підготовку до нього у сюжеті.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

«ВВ», Pianoбой, «95-й квартал»: сьогодні у дніпровському метро виступатимуть українські зірки

29.04.2022 12:07

Агресор обстріляв з «Градів» села Криворізького району

29.04.2022 11:00

На кухні однієї зі шкіл Дніпра готують гарячі обіди для переселенців

29.04.2022 7:56

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.04.2022

29.04.2022 7:07

Разом із союзниками ми точно можемо зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі – звернення Президента України

28.04.2022 23:44

Компанія “Інтерпайп” допомагає медичним закладам Дніпра

28.04.2022 22:19
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com