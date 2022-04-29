У Дніпрі створили сайт для підготовки учнів до мультипредметного тесту

Національний мультипредметний тест замість ЗНО! Цьогоріч через воєнний стан випускники складатимуть один оптимізований іспит лише з трьох предметів – української мови, історії України та математика. Тест проходитиме в цифровому форматі. У Дніпрі для 11-ти класників створили сайт, на якому викладатимуть відео уроки, які допоможуть підготуватись до екзамену. Більше подробиць про іспит для школярів в умовах війни та підготовку до нього у сюжеті.

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