Агресор обстріляв з «Градів» села Криворізького району

29.04.2022 11:00

Окупанти обстріляли з «Градів» Велику Костромку та Мар’янське Криворізького району. Зачепило господарчі будівлі, розповіла під час брифінгу в ОВА головний фахівець ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Також наші військові над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник. Його уламки впали у селі на подвір’ї. У будинку трохи пошкоджені дах та вікно», – додала Дарина Цуркань. 

В обох випадках люди не постраждали, наголосила вона.

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