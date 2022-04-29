Агресор обстріляв з «Градів» села Криворізького району

Окупанти обстріляли з «Градів» Велику Костромку та Мар’янське Криворізького району. Зачепило господарчі будівлі, розповіла під час брифінгу в ОВА головний фахівець ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Також наші військові над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник. Його уламки впали у селі на подвір’ї. У будинку трохи пошкоджені дах та вікно», – додала Дарина Цуркань.

В обох випадках люди не постраждали, наголосила вона.