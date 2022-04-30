Mіські новини Новини Маленька дніпрянка збирає кошти на потреби ЗСУ 30.04.2022 9:06 Грає на флейті та допомагає армії! Маленька дніпрянка збирає кошти на потреби ЗСУ. За тиждень благодійних концертів у скарбничці більше ста тисяч гривень. Їх направили на підтримку військових Продовжити читання Уперед Як вберегти свої кошти від псевдоволонтерів? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Як вберегти свої кошти від псевдоволонтерів? 30.04.2022 8:16 Mіські новини Новини Волонтери-християни допомагають прихисткам із біженцями на Дніпропетровщині 30.04.2022 7:15 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.04.2022 30.04.2022 6:57 Новини Новини України Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це доказ, що свобода й нині уміє захищатися від тиранії – звернення Президента Володимира Зеленського 29.04.2022 23:17 Mіські новини Новини Почати все з нуля намагається переселенка з Маріуполя у Дніпрі 29.04.2022 19:42 Mіські новини Новини Обстріли півдня Дніпропетровщини, збитий безпілотник, трагічний випадок на Криворіжжі. Брифінг ДСНС 29.04.2022 16:43