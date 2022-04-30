Маленька дніпрянка збирає кошти на потреби ЗСУ

30.04.2022 9:06

Грає на флейті та допомагає армії! Маленька дніпрянка збирає кошти на потреби ЗСУ.
За тиждень благодійних концертів у скарбничці більше ста тисяч гривень.
Їх направили на підтримку військових

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