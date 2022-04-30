Піротехніки ДСНС обстежують #цвинтарі Криворізького та Синельниківського районів на наявність вибухонебезпечних предметів.

Ворожі боєприпаси можуть знаходитися там після обстрілів агресора.

Станом на 30 квітня піротехнічним підрозділом обстежено 11 цвинтарів у Криворізькому районі та 4 цвинтарі у Синельниківському районі.

Зараз роботи тривають.

Звертаємось до громадян

Радимо утриматись від відвідування цвинтарів у Зеленодольській та Великомихайлівській територіальних громадах. Зараз ці місця є небезпечними.

На територіях, де наразі тривають обстріли населених пунктів, піротехнічні групи не мають змоги обстежити цвинтарі. Там є загроза потрапляння під ворожі обстріли особового складу.

Надаємо перелік місць, де піротехніки ще не працювали. Присимо громадян не відвідувати їх.

Криворізький район, Зеленодольська територіальна громада:

с. Мала Костромка (2 цвинтарі)

с. Мар’янське (3 цвинтарі)

с. Велика Костромка (1 цвинтар)

Синельниківський район, Великомихайлівська територіальна громада:

с. Запорізьке,

с. Березове,

с. Калинівське,

с. Маліївка,

с. Тернове,

с. Степове,

с. Новомиколаївка,

с. Январське,

с. Новогеоргіївка.