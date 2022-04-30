Піротехніки ДСНС обстежують цвинтарі Криворізького та Синельниківського районів
Піротехніки ДСНС обстежують #цвинтарі Криворізького та Синельниківського районів на наявність вибухонебезпечних предметів.
Ворожі боєприпаси можуть знаходитися там після обстрілів агресора.
Станом на 30 квітня піротехнічним підрозділом обстежено 11 цвинтарів у Криворізькому районі та 4 цвинтарі у Синельниківському районі.
Зараз роботи тривають.
Звертаємось до громадян
Радимо утриматись від відвідування цвинтарів у Зеленодольській та Великомихайлівській територіальних громадах. Зараз ці місця є небезпечними.
На територіях, де наразі тривають обстріли населених пунктів, піротехнічні групи не мають змоги обстежити цвинтарі. Там є загроза потрапляння під ворожі обстріли особового складу.
Надаємо перелік місць, де піротехніки ще не працювали. Присимо громадян не відвідувати їх.
Криворізький район, Зеленодольська територіальна громада:
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с. Мала Костромка (2 цвинтарі)
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с. Мар’янське (3 цвинтарі)
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с. Велика Костромка (1 цвинтар)
Синельниківський район, Великомихайлівська територіальна громада:
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с. Запорізьке,
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с. Березове,
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с. Калинівське,
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с. Маліївка,
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с. Тернове,
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с. Степове,
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с. Новомиколаївка,
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с. Январське,
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с. Новогеоргіївка.