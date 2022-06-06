Для дітей переселенців випускники арт-коледжу підготували виставу “Принцеса на горошині”

06.06.2022 21:50

Театральне життя в Дніпрі оживає. Виставу “Принцеса на горошині” створили випускники арт-коледжу для дітей переселенців. Маленьким гостям навіть дозволили вийти на сцену.

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