Mіські новини Новини Для дітей переселенців випускники арт-коледжу підготували виставу “Принцеса на горошині” 06.06.2022 21:50 Театральне життя в Дніпрі оживає. Виставу “Принцеса на горошині” створили випускники арт-коледжу для дітей переселенців. Маленьким гостям навіть дозволили вийти на сцену. Продовжити читання Уперед Культурний центр у Дніпрі допомагає армії та мешканцям міста Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Культурний центр у Дніпрі допомагає армії та мешканцям міста 06.06.2022 19:55 Mіські новини Новини День журналіста: як працює 11 телеканал в умовах війни? 06.06.2022 18:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.06.2022 06.06.2022 7:03 Новини Новини України Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками робочої поїздки до Запорізької, Донецької та Луганської областей 06.06.2022 1:55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.06.2022 05.06.2022 7:35 Новини Новини України Російська армія може перестати вбивати, якщо одна людина в Москві віддасть такий наказ, і відсутність такого наказу є приниженням для всього світу – звернення Президента України 04.06.2022 23:36