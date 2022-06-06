Кожен і кожна мають говорити про те, що відбувається в Україні, щоб не зменшувалась увага до нашої боротьби за свободу – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Бажаю здоров’я!

Сьогодні був насичений день. День важливого спілкування, важливих зустрічей.

Привітав журналістів з їхнім професійним святом. У час війни слово «свято» звучить дуже неприродно, але саме в цей день щороку, 6 червня, звучать вітання для людей, від яких, безперечно, залежимо ми всі. Від інформації, яку вони поширюють. Від швидкості, з якою вони працюють.

Звичайно, цьогоріч не святкуємо. Але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та всіх, від кого залежить робота ЗМІ: операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та всіх, без кого неможливий ефір і не працюватимуть сайти. Це люди, які тримають інформаційний фронт і яким я вдячний за це від імені всіх нас, усіх українців.

Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна.

32 працівники ЗМІ загинули за час від 24 лютого. У цьому переліку – різні біографії, різні персональні історії. І не тільки громадяни України. Сьогодні, під час спеціальної церемонії в Офісі Президента, згадали кожного, згадали кожну з них. Вшанували їхню памʼять хвилиною мовчання.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості та ключові поточні небезпеки передусім на Донбасі й у південних районах України. Вдячний Премʼєр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надавати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей.

Також говорив з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, про оборонну підтримку України. Це обовʼязкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко й не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі.

Обговорили також з Анджеєм питання про статус кандидата для України, це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, а й про весь європейський проект. Про те, чи є в нього майбутнє як справді сильного об’єднання.

Готуюся до нової хвилі звернень та спілкування з політичними й експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить.

І це стосується насправді всіх. Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалася увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби.

Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю.

Звичайно, це стосується й усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони. У єдності й на повну силу.

Але не забувайте, що бізнес, сфера культури та просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалася в топі глобальної уваги.

Простий приклад. Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося б, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей.

Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка необхідна сьогодні Україні.

Наші герої не здають позицій у Сєвєродонецьку. У місті тривають запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.

Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку додаткові сили, але 103-й день – і український Донбас стоїть. Стоїть міцно. Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує потужний тиск окупантів і захищає нашу державу.

17 864 учасники бойових дій відзначені державними нагородами України за час із 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначений нагородами, 32 із них – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Вічна слава всім нашим героям!

Слава Україні!