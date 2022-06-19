Вибух нафтобази у Новомосковському районі: 13 постраждалих, один рятувальник загинув – ДСНС

19.06.2022 12:16

На нафтобазі у Новомосковському районі під час гасіння пожежі стався вибух одного із резервуарів з паливом. Через вибух загинув рятувальник, ще 2 – госпіталізовані з опіками. Вже 14-ту годину рятувальники борються з пожежею, яку спричинила ворожа ракетна атака.

Через ракетну атаку по нафтобазі постраждали i 11 цивільних. Зокрема, 1 людина – у важкому стані, 6 людей – середньої тяжкості. Вони у лікарні. Ще 4 людей – з легкими ураженнями.

Пожежу досі гасять. Працюють 50 рятувальників та 13 пожежних машин. Про це пiд час брифiнгу в ДніпроОВА повiдомила головний фахівець відділу з’вязків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

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