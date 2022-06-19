Завтра починається історичний тиждень, коли ми почуємо відповідь від ЄС щодо статусу кандидата для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці й українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні в нашій країні було багато привітань. 19 червня – День медика, одночасно День батька і День фермера.

Звичайно, хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, усім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого – буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували нашим військовим, нашим цивільним, нашим українським дітям. Дякую за порятунок життів на фронті, за порятунок у лікарнях, в госпіталях по всій нашій державі.

Українські лікарі – це безліч прикладів надзвичайного героїзму. Героїзму тих, хто робив операції під обстрілами. Хто працював у блокаді в Маріуполі. Хто витримав окупацію, полон і навіть у таких умовах, наскільки це було можливо, рятував життя – найголовніше.

Хочу подякувати сьогодні й нашим фермерам. Тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого навіть прозвали «тракторними військами», коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою. І зараз, коли Росія заблокувала наш експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору.

Авжеж, хочу подякувати і всім батькам в Україні. Всім, хто виховав своїх дітей просто хорошими, порядними, сміливими людьми. Людьми, які захищають державу та роблять усе, щоб допомогти своїм ближнім пройти час війни. Українська сміливість, яка так надихає світ, українська свобода, яка посилює всю Європу, можливі лише тому, що українські батьки й матері виховали саме таких дітей. Дітей з розумінням, що таке цінності, здатних бути справжніми героями.

Завтра починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради.

Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення.

На тижні будуть нові мої звернення, зокрема й до європейців. Використаю кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, й щоб зібрати для нас нових прихильників.

Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів.

Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.

Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра.

Вічна слава кожному й кожній, хто воює за Україну! Воює міцно!

Слава Україні!