Mіські новини Новини ДОКЛАДНО ПРО: МЕДИЧНИЙ ФРОНТ ТА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ. ТЕТЯНА КАПТЄЛОВА 22.06.2022 21:00 Про медичний фронт та допомогу нашим військовим поговоримо з представницею фонду Віктора та Олени Пінчуків та директоркою поліклініки Інтерпайп – Тетяною Каптєловою. Теги: Interpipe, stoprussia, Війна в Україні, Інтерпайп, медицина, Російська агресія Продовжити читання Уперед Волонтери “HELPPEOPLE” розвозять гуманітарку та евакуйовують людей з зони бойових дій Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Волонтери “HELPPEOPLE” розвозять гуманітарку та евакуйовують людей з зони бойових дій 22.06.2022 18:57 Mіські новини Новини Дніпровський скульптор Аркадій Гольдман та його мистецький фронт 22.06.2022 17:32 Mіські новини Новини Дніпропетровщина вже прихистила більш ніж 300 тисяч переселенців 22.06.2022 12:10 Mіські новини Новини Переселенка врятувала зграю чотирилапих з Маріуполя 22.06.2022 9:17 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.06.2022 22.06.2022 7:15 Новини Новини України Щоденно боремося за позитивне рішення Євросоюзу щодо кандидатства для України та за постачання сучасної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського 21.06.2022 23:55