ДОКЛАДНО ПРО: МЕДИЧНИЙ ФРОНТ ТА ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВИМ. ТЕТЯНА КАПТЄЛОВА

22.06.2022 21:00

Про медичний фронт та допомогу нашим військовим поговоримо з представницею фонду Віктора та Олени Пінчуків та директоркою поліклініки Інтерпайп – Тетяною Каптєловою.

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