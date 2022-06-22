Звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, над реалізацією якої маємо працювати щодня – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники й наші захисниці!

Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється.

Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це – наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо.

Від самого ранку я продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні – 11 лідерів.

Болгарія. Подякував пану Прем’єр-міністру Болгарії Петкову за підтримку України й розвитку всієї Європи за нашою участю.

Латвія. Обговорили з паном Премʼєр-міністром Каріньшем співпрацю між нашими країнами, між Україною та Європейським Союзом, а також наші спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує Росія, зокрема продовольчої.

Греція. Був радий почути слова щирої підтримки України, маємо з паном Премʼєр-міністром однакове бачення історичної ваги рішення, яке очікується від Європейської ради.

Швеція. Обговорили з пані Премʼєр-міністром Андерссон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодію на рівні європейських структур.

Естонія. Подякував пані Премʼєр-міністру Каллас за незмінну підтримку України. Обговорили пріоритети нашої співпраці та порядок денний у контексті саміту НАТО в Мадриді наступного тижня.

Чехія. Плідна розмова з паном Премʼєр-міністром Фіалою. Обговорили пріоритети головування Чехії у Раді Європейського Союзу в наступні півроку. А зараз я впевнений, що голос Чехії – за Україну.

Бельгія. Подякував пану Премʼєр-міністру Де Кроо за підтримку нашої європейської перспективи й запросив відвідати Україну. Сподіваюся, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої країни.

Австрія. Вдячний пану канцлеру Негаммеру за політичну й гуманітарну підтримку, за розуміння потреб України. Ми можемо зробити дуже багато для розвитку відносин між нашими державами.

Словенія. Домовились з паном Премʼєр-міністром Голобом, що можемо посилити співпрацю між нашими країнами. Подякував за послідовну підтримку кандидатства для України.

Молдова. Говорив з пані Президенткою Санду. Взаємно підтримали одне одного напередодні важливого засідання Європейської ради. І будемо допомагати одне одному швидше пройти цей шлях до Європейського Союзу.

Сьогодні знову говорив з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв’язку з ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

Завтра продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо завтра надвечір.

Окупанти били по Миколаєву, сім ракет. На щастя, загиблих не було, п’ятеро людей поранені. Були удари й на Харківщині. Є жертви. Обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

На Донбасі – масовані авіаційні й артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна – вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ – будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим.

Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України.

Я вдячний Сполученим Штатам Америки за допомогу і в розслідуванні воєнних злочинів на території України. Вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості – він один із тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів. Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним із найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку. Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом, має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні.

Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, із них 17 – посмертно.

Вічна памʼять усім, чиї життя забрали окупанти!

Вічна слава кожному й кожній, хто воює за Україну!

Готуємося до історичного рішення Європейської ради, залишаються лічені години до нього.

Слава Україні!