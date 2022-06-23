Через ворожий обстріл у Апостоловому поранено 2 людей – ДСНС

Агресор 6 разів обстріляв житлові квартали Апостолового з реактивних систем залпового вогню. Є руйнування, частково немає світла та води. Через детонацію касетних елементів поранені 2 людей. Їх доправили у лікарню.

Через обстріл також пошкоджений газопровід низького тиску. Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Зараз там працюють фахівці газового господарства.

У місті рятувальники знайшли небезпечні касетні боєприпаси. 28 людей відвели у безпечне місце, поки триватимутть роботи з їх знешкодження. Піротехніки обстежують територію. Вже виявили 30 елементiв

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.