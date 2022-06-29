Двоє загиблих: У Дніпрі розповіли про наслідки масової ракетної атаки 28 червня

29.06.2022 13:31

Ворожа ракета, яка влучила по транспортному підприємству ввечері 28 червня, забрала життя двох людей. Рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіл чоловіка та жінки. Загиблі опинились в самому епіцентрі вибуху. Пошуково-рятувальні операції наразі завершено.

«Хочу нагадати, що агресор випустив по Дніпропетровщині шість ракет, чотири з яких збили наші військові. Внаслідок удару зруйновано залізничне підприємство, пошкоджено кілька житлових будинків. На місці прильоту рятувальники виявили безпечні уламки від ракети «Калібр»», — зазначила головна фахівчиня відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

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