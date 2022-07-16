Mіські новини Новини Наслідки ворожої атаки по Дніпру 15 липня 16.07.2022 17:51 Вибиті шибки і двері у будинках та усипані склом вулиці.Люди активно ліквідовують наслідки ворожої атаки. Від ранку на місці прильоту у Дніпрі працювала знімальна група 11 каналу. Про наслідки ворожого обстрілу більш детально у нашому сюжеті. Продовжити читання Уперед Ракетні удари по Сумщині, Одещині та Харківщині. Війна в Україні на 16 липняНазад ФОРПОСТ.UA: Злочини рашистів на Чернігівщині, волонтери, півник з Бородянки. Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ФОРПОСТ.UA: Злочини рашистів на Чернігівщині, волонтери, півник з Бородянки. 16.07.2022 19:11 Mіські новини Новини Ракетні удари по Сумщині, Одещині та Харківщині. Війна в Україні на 16 липня 16.07.2022 14:30 Mіські новини Новини У Дніпрі поліція збирає докази на місці ракетного обстрілу та документує воєнні злочини рф 16.07.2022 13:45 Mіські новини Новини 53 ракети по Нікополю: коментар міського голови Олександра Саюка 16.07.2022 12:43 Mіські новини Новини Ракетні удари по Дніпру, Нікополю та Криворізькому району 15-16 липня, – ДСНС 16.07.2022 12:02 Mіські новини Новини Обстріл Нікополя: зруйновані багатоповерхівки, одна людина загинула, двоє під завалами 16.07.2022 11:17