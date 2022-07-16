Наслідки ворожої атаки по Дніпру 15 липня

Вибиті шибки і двері у будинках та усипані склом вулиці.Люди активно ліквідовують наслідки ворожої атаки. Від ранку на місці прильоту у Дніпрі працювала знімальна група 11 каналу. Про наслідки ворожого обстрілу більш детально у нашому сюжеті.

Продовжити читання