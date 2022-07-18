Атака на Синельниківський район: зруйновані склади з зерном, пошкоджений місцевий ліцей

Під ворожим обстрілом знову опинився Синельниківський район. Ракета вдарила по елеватору. Там зруйновані склади з пшеницею, просом та соняшником. Знищено більше 5 тисяч тонн зерна. На території підприємства рятувальники знайшли воронку діаметром 5м та глибиною 2,5м, поряд – безпечні уламки ракети.

Ще один удар – по подвір’ї ліцею. У закладі побитий фасад та покрівля, вибито понад 50 вікон. На шкільному подвір’ї залишилась воронка діаметром 7м та глибиною 5м, навколо – безпечні уламки ракети.

Також є влучання на приватне подвір’я місцевих жителів. За попередньої інформацією, ніхто не постраждав. Про це розповів т.в.о. начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.