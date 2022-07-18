Дніпровський коледж зазнав пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів

18.07.2022 16:27

Понад сотня розтрощених вікон, побита дороговартісна техніка! В дніпровському коледжі, поряд з яким 15 липня вдарили російські ракети, підраховуть збитки та наводять лад в аудиторіях.

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