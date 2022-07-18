Mіські новини Новини Дніпровський коледж зазнав пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів 18.07.2022 16:27 Понад сотня розтрощених вікон, побита дороговартісна техніка! В дніпровському коледжі, поряд з яким 15 липня вдарили російські ракети, підраховуть збитки та наводять лад в аудиторіях. Теги: stoprussia, Війна в Україні, Дніпро, обстріл, Російська агресія Продовжити читання Уперед Обстріл Нікополя: росія цілеспрямовано завдає удари по будинках. Війна в області на 18 липняНазад Атака на Синельниківський район: зруйновані склади з зерном, пошкоджений місцевий ліцей Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Збірна з Кам’янського на престижному турнірі з фігурного катання на роликових ковзанах 18.07.2022 19:40 Mіські новини Новини Можуть опинитися на вулиці мешканці одного з шелтерів Дніпра 18.07.2022 19:14 Mіські новини Новини Бронежилет для кам’яних баб: музейники рятують історичні пам’ятки 18.07.2022 18:13 Mіські новини Новини Атака на Синельниківський район: зруйновані склади з зерном, пошкоджений місцевий ліцей 18.07.2022 17:41 Mіські новини Новини Обстріл Нікополя: росія цілеспрямовано завдає удари по будинках. Війна в області на 18 липня 18.07.2022 15:28 Mіські новини Новини 60 снарядів випустив агресор по Нікополю: є постраждала, – ДСНС 18.07.2022 12:00