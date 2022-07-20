Є загиблі та поранені: у Нікополі окупанти обстріляли з «Градів» житловий квартал

Окупанти обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі в ніч на 20 липня. Вщент зруйновані три приватні будинки, з десяток – пошкоджені.

Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро – поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки.

Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко