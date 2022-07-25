російські окупанти знищують школи на Донеччині. Війна в Украіні на 25 липня

Українські військові відбили ворожий штурм та змусили окупантів відкотитися назад на двох напрямках – на Краматорському та Бахмутському. А от на Харківщині цієї ночі знову лунали вибухи. Ворог обстріляв місто Чугуєв. Будинок культури, в підвалі якого переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди. Усі служби продовжують працювати на місці. Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях.

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