російські окупанти знищують школи на Донеччині. Війна в Украіні на 25 липня

25.07.2022 17:17

Українські військові відбили ворожий штурм та змусили окупантів відкотитися назад на двох напрямках – на Краматорському та Бахмутському. А от на Харківщині цієї ночі знову лунали вибухи. Ворог обстріляв місто Чугуєв. Будинок культури, в підвалі якого переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди. Усі служби продовжують працювати на місці. Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Родини з Нікополя вимушені виїжджати через ракетні обстріли

25.07.2022 20:18

Мінімум на 25% подорожчає хліб нового врожаю в Україні

25.07.2022 19:20

У Дніпрі викинули хаскі з п’ятого поверху

25.07.2022 18:15

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.07.2022

25.07.2022 7:06

День Української Державності 28 липня утверджуватиме зв’язок багатьох поколінь нашого народу – звернення Президента України

24.07.2022 23:19

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.07.2022

24.07.2022 7:07
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com