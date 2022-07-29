Окупанти обстріляли Нікополь забороненими фосфорними боєприпасами

29.07.2022 19:05

Нічний обстріл приватних будинків Нікополя. Воєнний злочин проти мирного населення – росіяни використовують заборонені фосфорні боєприпаси по місту. Лише дивом обійшлося без жертв

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