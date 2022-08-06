Ворог бив по дитячому садку, будинку творчості та домівках людей: нічна атака на Нікополь

З “Градів” випустили 20 реактивних снарядів. У місті є багато пошкоджень – соціальної інфраструктури, будинків та комунікацій. Від обстрілів постраждали 3 людей. Чоловік 58 років госпіталізований. Ще 2 нікопольців звернулися до лікарні самостійно. Це 35-річні чоловіки. Їх оглянули медики. Постраждалі вирішили лікуватися вдома. Під вогонь потрапили дитячий будинок творчості та садок. На подвір’ях двох приватних будинків виникли пожежі. Їх загасили рятувальники. Пошкоджені 11 п’ятиповерхових будинків, до 40 приватних та 8 господарчих споруд. Побиті 4 автомобілі. Ворожі снаряди влучили і по комунікаціях. Перебитий газопровід низького тиску, водопровід та лінії електропередач. По місту розкидані безпечні уламки з «Градів». У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали.

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