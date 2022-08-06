Понівечені будинки, дитсадок та будинок творчості: Нікополь звону обстріляли

Окупанти випустили 20 реактивних снарядів по житловим районам міста Нікополя. Мешканці з самого ранку рахують вибиті вікна та пошкоджене майно. У місті понівечені з 50 приватних та 11 багатоповерхових будинків, побиті автомобілі.

Нікопольці разом з комунальниками ремонтують вибиті шибки та прибирають скло. Також від обстрілу постраждав місцевий дитячий садочок та будинок творчості. У великій танцювальній не лишилося жодного цілого вікна