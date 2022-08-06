Понівечені будинки, дитсадок та будинок творчості: Нікополь звону обстріляли

06.08.2022 17:58

Окупанти випустили 20 реактивних снарядів по житловим районам міста Нікополя. Мешканці з самого ранку рахують вибиті вікна та пошкоджене майно. У місті понівечені з 50 приватних та 11 багатоповерхових будинків, побиті автомобілі.

Нікопольці разом з комунальниками ремонтують вибиті шибки та прибирають скло. Також від обстрілу постраждав місцевий дитячий садочок та будинок творчості. У великій танцювальній не лишилося жодного цілого вікна

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Ворог бив по дитячому садку, будинку творчості та домівках людей: нічна атака на Нікополь

06.08.2022 12:26

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.08.2022

06.08.2022 7:13

Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу – звернення Президента України

05.08.2022 22:50

Під постійним вогнем живуть мешканці Широківської громади

05.08.2022 17:35

Дніпровський “Драміком” розпочав третій “Оксамитовий сезон”

05.08.2022 16:50

Обстріляли Харків, Миколаїв, Слов’янський та Краматорський напрямки. Війна в Україні на 5 серпня

05.08.2022 16:10
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com