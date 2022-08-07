Постраждали 2 людей: по Марганцю вночі окупанти випустили 40 реактивних снарядів

По Нікопольському району агресор випустив 60 реактивних снарядів: по Марганцю – 40, ще 20 – по Червоногригорівській громаді.

У Марганці постраждали 2 людей. Поранений чоловік 64 роки. Він у лікарні. Його стан середній. Другий – чоловік 57 років – лікується вдома. Обстрілами пошкоджені до 50 приватних будинків та 12 господарчих споруд. Ще 2 господарчі споруди зруйновані. В одному з будинків виникла пожежа. Побита автобусна зупинка та 4 легкових автомобілі. Влучили і по газопроводу низького тиску та електромережі у приватному секторі.

У Червоногригорівської громаді обійшлося без жертв та руйнувань. ⠀

По Криворізькому району ворог вдарив з «Ураганів» та ствольної артилерії. Накрив вогнем Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, там ніхто з людей не постраждав.