Пошкоджено 50 будинків, кілька автівок та автобусна зупинка: 40 снарядів випустили по Марганцю

07.08.2022 17:29

Ніч з однією тривогою і чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з “Градів”. 40 з них про місту Марганець. Пошкоджено 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.

А по Криворізькому району ворог ударив з “Ураганів” та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили прикордонні території Зеленодольської та Широківської громад.

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