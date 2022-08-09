120 реактивних снарядів за ніч: у Нікополі ворог умисно нищить підприємства

09.08.2022 10:56

Окупанти випустили120 реактивних снарядів по нікопольських підприємствах та будинках людей у Синельниківському районі.

У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Є руйнування у трьох компаніях. В однiй з них згорів трансформатор. Також на виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж, автомобілі. Через обстріл постраждав працівник одного з підприємств.

У Синельниківському районі під ворожий вогонь потрапила Великомихайлівська громада. Там пошкоджений двоповерховий будинок. Біля будівлi залишилась вирва діаметром 8 м, глибиною 5 метрів. Попередньо, люди не постраждали

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