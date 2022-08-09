Скинули на дитячий візочок кулю з водою заради розваги

09.08.2022 14:27

Розваги, що ледь не призвели до трагедії. У Дніпрі двоє дівчат, граючись, скинули кульку з водою на пішохідний тротуар. У цей час там проходила родина з півторарічною дитиною. Маля не постражало лише дивом. Але сім’я й досі не відійшла від шоку. Хто відповідатиме за такі жарти?

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