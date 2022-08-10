Mіські новини Новини Обстріл Марганця окупантами: наживо з місця подій 10.08.2022 15:36 Наша знімальна група продовжує працювати в Марганці, де сьогодні вночі загинуло 13 людей та ще 11 зазнали тяжких травм. В якому стані поранені люди та як Марганець долає наслідки нічного теракту? Продовжити читання Уперед Нічний обстріл Марганцю: 13 загиблих, 11 поранених, масштабні руйнування будівель та мереж Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Нічний обстріл Марганцю: 13 загиблих, 11 поранених, масштабні руйнування будівель та мереж 10.08.2022 12:16 Mіські новини Новини 13 людей загинуло, 11 – постраждали: російські війська вночі обстріляли Нікопольській район 10.08.2022 11:28 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.08.2022 10.08.2022 7:12 Новини Новини України Російська війна проти України та всієї вільної Європи почалася з Криму і ним має закінчитися – звернення Президента Володимира Зеленського 09.08.2022 23:17 Mіські новини Новини Переселенців безкоштовно розмістили на одній з турбаз Дніпропетровщини 09.08.2022 17:10 Mіські новини Новини В гуртожиток без зручностей переселили постраждалих від вибуху в Дніпрі 09.08.2022 16:45