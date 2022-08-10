Обстріл Марганця окупантами: наживо з місця подій

10.08.2022 15:36

Наша знімальна група продовжує працювати в Марганці, де сьогодні вночі загинуло 13 людей та ще 11 зазнали тяжких травм. В якому стані поранені люди та як Марганець долає наслідки нічного теракту?

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