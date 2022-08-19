У Дніпрі працює центр допомоги врятованим

Дніпропетровщина знову зазнала ворожих обстрілів. Вночі росіяни атакували три райони області – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. З артилерії гатили по житлових кварталам. Внаслідок обстрілів, на жаль, є загиблі

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