Mіські новини Новини У Дніпрі працює центр допомоги врятованим 19.08.2022 17:15 Дніпропетровщина знову зазнала ворожих обстрілів. Вночі росіяни атакували три райони області – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. З артилерії гатили по житлових кварталам. Внаслідок обстрілів, на жаль, є загиблі Продовжити читання Уперед Центр Нікополя обстріляли зі ствольної артилерії. Пошкоджені багатоповерхівки, школа, магазини, банк Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Центр Нікополя обстріляли зі ствольної артилерії. Пошкоджені багатоповерхівки, школа, магазини, банк 19.08.2022 16:45 Новини Новини України На Донеччині 5 загиблих і 10 поранених цивільних громадян. Війна в Україні на 19 серпня 19.08.2022 16:20 Mіські новини Новини Масова атака на Дніпропетровщину: загинув чоловік, поранено дитину 19.08.2022 11:06 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.08.2022 19.08.2022 7:03 Новини Новини України Ми з вами можемо й повинні думати тільки про те, як перемогти – звернення Президента України 18.08.2022 21:14 Mіські новини Новини У Дніпрі працює автомобіль для виміру радіаційного фону 18.08.2022 18:50