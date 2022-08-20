Під ударом Нікопольський та Криворізький райони: вночі ворог 4 рази обстріляв Дніпропетровщину

20.08.2022 11:54

Вночі агресор з різної зброї 4 рази гатив по Дніпропетровщині. По Нікополю ворог цілив зі ствольної артилерії. Випустив 10 снарядів. Пошкодив 9 житлових будинків та кілька господарчих споруд. Побив 2 сонячні панелі. Зачепив лінію електропередач – без світла до 300 людей. Пошкодив газогін.

Двічі зазнала обстрілів Марганецька громада Нікопольського району. Ворог гатив зі ствольної артилерії та РСЗВ «Град». Без руйнувань. Обстежуючи територію, рятувальники виявили з десяток вирв від снарядів та безпечні уламки боєприпасів.

Ще один обстріл – по Апостолівській громаді Криворізького району. Пошкоджено кілька будинків та газогін. Усюди минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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