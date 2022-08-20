По Дніпру окупанти випустили 4 ракети “Калібр”. Під вогнем Нікопольський та Криворізький райони

20.08.2022 12:15

Вночі агресор з різної зброї 4 рази гатив по Дніпропетровщині. Накрив вогнем Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та “Градів”. По Криворізькому району росіяни скерували “Урагани”.

Зранку над Дніпропетровщиною ППО збила всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Під ударом Нікопольський та Криворізький райони: вночі ворог 4 рази обстріляв Дніпропетровщину

20.08.2022 11:54

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.08.2022

20.08.2022 7:10

З місії на Запорізьку атомну електростанцію може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі – звернення Президента України

19.08.2022 22:53

Обстріли, переселенці, збір врожаю, навчальний процес: Микола Лукашук про ситуацію в області

19.08.2022 19:15

Медицина в Нікополі: як працюють лікарі під ворожими обстрілами?

19.08.2022 18:10

Відмова від російського: Переходимо на український контент

19.08.2022 17:40
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com