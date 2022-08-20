По Дніпру окупанти випустили 4 ракети “Калібр”. Під вогнем Нікопольський та Криворізький райони

Вночі агресор з різної зброї 4 рази гатив по Дніпропетровщині. Накрив вогнем Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополь прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії. У місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та “Градів”. По Криворізькому району росіяни скерували “Урагани”.

Зранку над Дніпропетровщиною ППО збила всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область.