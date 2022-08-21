5 разів зі ствольної артилерії по Нікопольському району: повітряна тривога тривала 11 годин

Сьогодні вночі, 21 серпня, зі ствольної артилерії ворог обстріляв місто Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Нікопольщини. Місто Нікополь ворог обстріляв зі сторони с. Водяного. Пошкоджень зазнали, як багатоповерхівки, так і приватні будинки, автомобілі, господарські споруди, пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

В Марганецькій громаді пошкоджено лінії електропередач, в Мирівській є пошкодження та руйнування приватних будинків. На місцях подій працюють слідчі та вибухотехніки