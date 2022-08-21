5 разів зі ствольної артилерії по Нікопольському району: повітряна тривога тривала 11 годин

21.08.2022 19:10

Сьогодні вночі, 21 серпня, зі ствольної артилерії ворог обстріляв місто Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Нікопольщини. Місто Нікополь ворог обстріляв зі сторони с. Водяного. Пошкоджень зазнали, як багатоповерхівки, так і приватні будинки, автомобілі, господарські споруди, пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

В Марганецькій громаді пошкоджено лінії електропередач, в Мирівській є пошкодження та руйнування приватних будинків. На місцях подій працюють слідчі та вибухотехніки

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