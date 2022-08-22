Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками – звернення Президента Володимира Зеленського

Доброї ночі, українці, українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Починається 180-й день нашої оборони і новий тиждень.

Тиждень, якого ми чекаємо щороку, бо це час головного нашого свята, свята України – Дня Незалежності. І цей тиждень окупанти точно не чекали таким… Вони й уявити не могли, що й зараз, через півроку такої жорстокої війни, ми будемо на своїй землі й у своїй столиці відзначати нашу незалежність.

Але це так. Це наша земля. Це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів – майже півроку – абсолютна більшість наших людей не сумнівається, що ми дійдемо до перемоги України.

Ми об’єднані, ми впевнені в собі зараз найбільше за багато-багато десятиліть. І в цьому – одна з основ нашої міцності, нашої сили.

А отже, це одна з головних мішеней для російських терористів. Вони б’ють по відчуттях українців, по ранах у душах наших людей так само, як і по наших містах… Жорстоко б’ють, цинічно. Але іншою зброєю. І не тільки пропагандою, не тільки брехнею. Знущання з людей, з усіх, кому найболісніше, найскладніше, – це один зі страшних засобів тиску, який для Росії став буденністю.

І зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання… Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.

Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень.

Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі.

Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста.

Ну а всі ми – всі українці – маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога.

Хай там що, йдемо до перемоги попри все.

Хай там що, слава всім нашим воїнам!

Україна понад усе!

Слава Україні!