Допомога військовим і вимушеним переселенцям: у Кам’янському пройшла позачергова сесія

Зміни до бюджету громади, кошти на ремонти та допомога військовим і вимушеним переселенцям. Ці та інші питання розглянули депутати Кам’янського на позачерговій сесії. Також виділили кошти на ремонти укриттів та бомбосховищ у школах та дитячих садочках

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