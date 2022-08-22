Допомога військовим і вимушеним переселенцям: у Кам’янському пройшла позачергова сесія
22.08.2022 17:45
Зміни до бюджету громади, кошти на ремонти та допомога військовим і вимушеним переселенцям. Ці та інші питання розглянули депутати Кам’янського на позачерговій сесії. Також виділили кошти на ремонти укриттів та бомбосховищ у школах та дитячих садочках
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