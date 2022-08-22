Цими днями, якщо ви за кордоном, будьте там із прапором України й поширюйте правду про злочини окупантів – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Звітую про активність протягом цього дня.

Взяв участь у роботі спеціального форуму ветеранів. І анонсував там зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти – маємо створити більше можливостей для ветеранів. Без таких змін, без цієї реформи просто нереально.

Ветерани війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп у нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України.

І реагувати має не лише держава, а й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта.

Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі. Можна навести приклад ізраїльської моделі, також американської.

Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі.

Провів велику нараду з представниками сектору оборони й безпеки. Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв’язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами.

Вже повністю готові до другого саміту Кримської платформи. Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи – завтра озвучимо всі деталі.

А сьогодні був заснований новий дипломатично-безпековий формат «Київська ініціатива». У його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Поступово залучимо й інші країни. У форматі «Київської ініціативи» робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку.

Сьогодні є хороша інфраструктурна новина – оновили й запустили залізничну гілку, яка з’єднує Україну та Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови – наша «Укрзалізниця» зробила, молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок. І середній обсяг вантажів по року може становити близько 10 мільйонів тонн. Вдячний нашим партнерам з Молдови.

Закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів.

Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС…

Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Що довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість Росії. І я вдячний усім нашим друзям, усім друзям свободи в різних країнах світу, які просувають необхідність визнати обʼєктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно зʼявиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор.

І, шановні українці, особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів.

Тримаймося всі разом, хоч би де ми, українці, були!

Слава всім, хто захищає державу!

Дякую всім, хто воює за Україну!

Слава Україні!