Офлайн розпочнеться навчальний рік в одній з громад Криворізького району
22.08.2022 16:40
Діти мають сісти за парти. З таким проханням звернулися до освітян батьки однієї з громад Криворізького району. Педагоги виклик прийняли. Кажуть, що готові взяти на себе відповідальність за дітей на час уроків у школах. Власноруч привели до ладу укриття в навчальних закладах
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