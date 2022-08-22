Офлайн розпочнеться навчальний рік в одній з громад Криворізького району

22.08.2022 16:40

Діти мають сісти за парти. З таким проханням звернулися до освітян батьки однієї з громад Криворізького району. Педагоги виклик прийняли. Кажуть, що готові взяти на себе відповідальність за дітей на час уроків у школах. Власноруч привели до ладу укриття в навчальних закладах

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