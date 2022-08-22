Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілу з боку російських військ. Війна в Україні на 22 серпня

Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілу з боку російських військ. Відомо про влучання на територію підприємства, наслідки уточнюються. Не припиняє ворог знищувати все навколо та вбивати цивільних на Донеччині. Вчора там загинули 2 людей – у Георгіївці та Костянтинівці. Тим часом ЗСУ дають гідну відсіч. Мають успіх на півдні. Наша авіація завдала ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки

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