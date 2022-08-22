Патріотичний мурал створили виховательки з дитсадка на ж/м “Сокіл”

22.08.2022 15:35

Петриківський розпис замість ворожих символів. На житломасиві Сокіл з’явився патріотичний мурал, яким перекрили написи вандалів. Картину розміром 2,5 на 16 метрів створили дві виховательки з дитсадка

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