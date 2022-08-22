Mіські новини Новини Патріотичний мурал створили виховательки з дитсадка на ж/м “Сокіл” 22.08.2022 15:35 Петриківський розпис замість ворожих символів. На житломасиві Сокіл з’явився патріотичний мурал, яким перекрили написи вандалів. Картину розміром 2,5 на 16 метрів створили дві виховательки з дитсадка Продовжити читання Уперед Пошкоджено понад 50 будинків, дитсадок, аптеки, ринки : окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Пошкоджено понад 50 будинків, дитсадок, аптеки, ринки : окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину 22.08.2022 13:33 Mіські новини Новини Постраждали 4 людини: нічні ворожі обстріли в Дніпропетровській області 22.08.2022 10:52 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.08.2022 22.08.2022 7:00 Новини Новини України Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками – звернення Президента Володимира Зеленського 22.08.2022 6:45 Mіські новини Новини 5 разів зі ствольної артилерії по Нікопольському району: повітряна тривога тривала 11 годин 21.08.2022 19:10 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.08.2022 21.08.2022 7:10